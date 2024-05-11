На температуру осадки существенно не повлияют.

В субботу, 11 мая, в Украине ожидается небольшая облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Температура останется без существенных изменений. В большинстве областей будет +16°...+20° и лишь местами на юге воздух прогреется до +22°. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

На западе Украины местами покапают небольшие дожди. Столбики термометров покажут +16°...+19°, на Закарпатье воздух прогреется до +20°.

На севере Украины ожидается небольшая облачность и также местами вероятны небольшие дожди. Тут будет прохладнее всего, +14°...+17°.

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На востоке Украины воздух прогреется до +17°...+20°. В Харьковской области ожидается дождь.

В центральной части Укрпины также местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура тут будет от +17° до +20°, небольшая облачность.

На юге Украины сегодня будет теплее всего. Тут столбики термометров покажут +17°...+22°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Приметы погоды 11 мая

Те, кто страдал весенними лихорадками, в этот день пили березовый сок, который в народе считали лечебным. Если солнце во время восхода красное, то лето будет грозовым.

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