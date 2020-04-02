Франция вышла на 4 место после Италии, США и Испании по количеству смертей из-за коронавируса

Только в течение минувших суток во Франции умерли 509 человек.

Из-за коронавируса во Франции за сутки 1 апреля умерли более пол тысячи людей. После Италии, США и Испании именно Франция стала четвертой страной в мире, где количество смертей от COVID-19 превысило 4 тысячи.

Как пишет 24 канал, по данным Минздрава Франции и worldometers, в стране количество жертв коронавируса по состоянию на начало суток 2 апреля составляет 4032 человека. Только в течение минувших суток умерли 509 человек.

Читайте такжеВо Франции за сутки от коронавируса умерли 509 человек

По состоянию на утро 2 апреля количество инфицированных людей составляет 56 989.

4032 человека умерли.

В тяжелом состоянии еще 6017.

Выздоровели 10 935 человек

Больные COVID-19 по возрасту:

34% людей, которые находятся в больницах – моложе 60 лет,

60% – от 60 до 80 лет.

Менее 100 пациентов имеют 30 лет и меньше.

Франция сейчас на четвертом месте в мире среди стран, в которых количество смертельных случаев от коронавируса превысило 4 тысячи. Главенствующая тройка: Италия – более 13 тысяч, Испания – более 9 тысяч, в США – свыше 5 тысяч.

Как сообщал УНИАН, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 935 тысяч человек.

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