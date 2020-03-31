В США от коронавируса умер первый военнослужащий, который был помощником врача

Капитан Дуглас Линн Хикок умер от осложнений COVID-19.

Пентагон сообщил о смерти от осложнений коронавирусной инфекции первого военнослужащего.

Капитан Национальной гвардии Дуглас Линн Хикок из Джексона штата Нью-Джерси умер в Пенсильвании. Он был помощником врача, сообщает ТСН со ссылкой на The Hill.

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В медучреждение мужчину госпитализировали 21 марта.

"Это страшная потеря для нашей военной общины, и мы выражаем наши соболезнования его семье, друзьям, гражданским коллегам и всей общине Национальной гвардии", - написал в своем Twitter министр обороны Марк Эспер, добавив, что "новость об этой потере укрепляет решимость более тесно работать с межведомственными партнерами, чтобы остановить распространение COVID-19".

По состоянию на 05:00 по киевскому времени вторника, 31 марта, в США новую коронавирусную инфекцию подхватили 164 248 человек. 3 164 из них умерли от осложнений COVID-19, одновременно, 5 506 пациентов выздоровели и выписались из медучреждений.

Как сообщалось, в штате Нью-Йорк от коронавируса умерло более 1 000 человек, Central Park превратили в больницу.

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