Жена премьера Канады вылечилась от коронавируса
14:20, 29 марта 2020Зарубежные новости
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Джастин Трюдо ранее из-за болезни жены ушел на домашний карантин.
Джастин Трюдо и Софи Грегуар-Трюдо / REUTERS
Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи заявила, что выздоровела от коронавируса.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
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"Я чувствую себя намного лучше и уже получила подтверждение своего выздоровления от моего врача и Министерства здравоохранения", – написала Трюдо.
Как сообщал УНИАН, жена премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо прошла тест на коронавирус, который оказался положительным.
В связи с этим канадский премьер Джастин Трюдо самоизолировался дома в рамках двухнедельного карантина.
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