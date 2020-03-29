Жена премьера Канады вылечилась от коронавируса

Джастин Трюдо ранее из-за болезни жены ушел на домашний карантин.

Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи заявила, что выздоровела от коронавируса.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

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"Я чувствую себя намного лучше и уже получила подтверждение своего выздоровления от моего врача и Министерства здравоохранения", – написала Трюдо.

Как сообщал УНИАН, жена премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо прошла тест на коронавирус, который оказался положительным.

В связи с этим канадский премьер Джастин Трюдо самоизолировался дома в рамках двухнедельного карантина.