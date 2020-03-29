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Жена премьера Канады вылечилась от коронавируса

14:20, 29 марта 2020
Зарубежные новости
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Джастин Трюдо и Софи Грегуар-Трюдо / REUTERS

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

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"Я чувствую себя намного лучше и уже получила подтверждение своего выздоровления от моего врача и Министерства здравоохранения", – написала Трюдо.

Как сообщал УНИАН, жена премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо прошла тест на коронавирус, который оказался положительным.

В связи с этим канадский премьер Джастин Трюдо самоизолировался дома в рамках двухнедельного карантина.

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