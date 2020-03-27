От коронавируса в мире умерло уже более 25 тысяч человек

По состоянию на вечер, 27 марта, зафиксированы 558 905 случаев инфицирования COVID-19.

За весь период пандемии COVID-19 в мире умерли 25 336 пациентов.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса.

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Больше всего смертей зарегистрированы в Италии – 8 215, Испании – 4 934, эпицентре первой вспышки, китайской провинции Хубэй – 3 174.

По состоянию на вечер, 27 марта, зафиксированы 558 905 случаев инфицирования; выздоровело – 127 709 человек.

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань.

Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с «высокого» до «очень высокого».