В Италии от коронавируса умерли 39 врачей, более 6 тысяч инфицированы

Число инфицированных медицинских работников также увеличивается ежедневно.

В Италии от коронавируса с начала эпидемии умерли уже 39 врачей.

По состоянию на вечер среды от коронавируса в Италии скончались 33 врача, но позже стало известно о смерти четырех врачей в Бергамо, врача из города Фоджа и семейного врача из Турина, сообщает Ansa.

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Число инфицированных медицинских работников также увеличивается: по последним данным Института высшей медицины, число зараженных медиков выросло до 6205 человек.

Это более 9% от общего числа больных коронавирусом в Италии.

Как сообщал ранее УНИАН, в Украине зафиксировано уже 218 случаев инфицирования коронавирусом, из них 5 - летальных.

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