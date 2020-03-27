США выделят $274 миллионов на борьбу с коронавирусом в мире

Эти деньги пойдут на оказание чрезвычайной медицинской и гуманитарной помощи.

Власти США решили выделить около $274 млн на борьбу с распространением коронавируса COVID-19 в мире.

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Эти деньги пойдут на оказание чрезвычайной медицинской и гуманитарной помощи, объявил госсекретарь Майк Помпео, которого цитирует пресс-служба Госдепа, передает kommersant. Как уточнил Помпео, средства предоставят 64 странам, которые могут сильнее всего пострадать от пандемии вируса. В частности, деньги выделят Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев, чтобы оно смогло помочь «наиболее уязвимым слоям населения».

США занимают первое место в мире по числу заболевших COVID-19. Число зараженных в стране превысило 83 тыс.Всего в мире коронавирусом заразилось более 520 тыс. человек, умерло свыше 24 тыс.