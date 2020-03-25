ВОЗ спрогнозировала, когда Италия пройдет пик заболевания коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения заявила, что эпидемия коронавируса в Италии может достичь пика на этой неделе, после чего пойдет на спад.
Об этом заявил замдиректора ВОЗ Раньери Гуэрра, сообщает ANSA.
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По его словам, замедление темпов роста количества инфицированных коронавирусом является чрезвычайно положительным фактором.
"В некоторых регионах я считаю, что мы близки к точке выпадения кривой. Поэтому пик может быть достигнут на этой неделе, а потом упасть", – сказал Гуэрра.
По мнению представителя ВОЗ, эта неделя и первые дни следующего будут решающими, ведь должны дать результаты меры, принятые итальянским правительством 15-20 дней назад.
Согласно последним данным специалистов Университета Джона Хопкинса, в Италии насчитывается более 69 тысяч инфицированных коронавирусом, число умерших превысило 6,8 тысячи.
Как сообщал УНИАН, в Украине, по последним данным Министерства здравоохранения, уже зафиксировано 113 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
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