Впервые: у пациента из Исландии нашли сразу два штамма коронавируса

Второй штамм - мутация первоначальной версии COVID-19.

Пациент в Исландии заразился сразу двумя штаммами смертельного коронавируса.

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Об этом, 24 марта, во вторник, сообщил журнал Reykjavík Grapevine, ссылаясь на заявление главы биофармацевтической компании deCODEgenetics Кари Стефанссон.

По предварительным данным, второй штамм коронавируса является мутацией первоначальной версии.

Предположительно, мутировавший штамм является более агрессивным, поскольку пациент заразил контактировавших с ним людей именно им.

Уточняется, что мутировавший штамм коронавируса за пределами Исландии не обнаружен.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на вечер 24 марта в мире уже 407 485 случаев инфицирования опасной коронавирусной инфекцией COVID-19.

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