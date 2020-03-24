У бывшего президента Финляндии подтвердили коронавирус

Ранее тест подтвердил заболевание у его жены.

В Финляндии подтвердили коронавирус у 10-го президента страны, лауреата Нобелевской премии мира 2008 года Мартти Ахтисаари.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сообщается, что сейчас Ахтисаари - 82 года, он чувствует себя хорошо. О положительных результатах теста на коронавирус стало известно 23 марта. Ранее, 21 марта, коронавирус подтвердили у его жены Евы Ахтисаари - ей 83 года.

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Супруга 10-го президента страны присутствовала на концерте в хельсинском Доме музыки к Международному женскому дню 8 марта. Среди гостей была также одиннадцатый президент Финляндии Тарья Халонен.

По состоянию на 23 марта, в стране было зафиксировано 700 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и одна смерть от осложнений. Для противодействия распространению инфекции страна готовится закрывать заведения общественного питания и ограничивать движение транспорта.