В США резко выросло число больных COVID-19, за сутки – более 14,5 тысяч случаев заражения (видео)

При этом страна не полностью на карантине и жители некоторых штатов до сих пор практикуют внутренний туризм.

Соединенные Штаты Америки бьют коронавирусный рекорд – более 14,5 тысяч новых случаев заражения обнаружили за сутки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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При этом страна не полностью на карантине: тогда как ряд густонаселенных штатов запрещают людям гулять, жители других штатов до сих пор не считают чем-то странным внутренний туризм.

Так, в столице все еще только просят граждан сидеть дома и перекрывают дороги самых популярных туристических достопримечательностей, чтобы хоть так снизить поток людей.

В Вашингтоне сейчас пик цветения сакуры, которая является ежегодной достопримечательностью американской столицы. На выходных все станции метро вокруг цветущих японских вишен специально закрыли, также запретили парковаться поблизости.

Категорически против равнодушного отношения людей к карантинным мерам губернатор Нью-Йорка. Там, по последним данным, сосредоточено 5% коронавируса всей планеты. По словам Эндрю Куомо, такое скопление людей в парке является безответственным, люди вредят сами себе и это надо прекратить.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро понедельника, 23 марта, число умерших вследствие коронавируса в мире достигло 14 тыс. 706 человек. Инфицированных 339 тыс. 259 лиц, выздоровевших - 98 тыс. 834 человека.

В Украине количество случаев заболевания COVID-19 выросло на 10 и по состоянию на вечер 22 марта составляло 73.