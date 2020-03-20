В Британии от коронавируса умерло 177 человек - СМИ

Только за последние сутки умерло 44 человека.

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии от коронавируса умерли 177 человек.

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Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

В частности, за последние сутки умерли еще 40 человек, что является наибольшим показателем за одни сутки, и теперь общее количество смертей в Великобритании выросло до 177 человек.

Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщила о смерти 39 пациентов, и самому старшему из них было 99 лет. Кроме того, еще об одной смерти сообщили в Уэльсе.

При этом 18 смертей зафиксированы в Лондоне, который в Британии является центром вспышки коронавируса.

Сейчас в Британии в целом по подтвержденным официальным данным зафиксировано инфицирование 3 тыс. 355 человек, а количество умерших насчитывает 177 человек.

Как утверждает издание, настоящее количество инфицированных коронавирусом людей скрывается, поскольку власти решили проводить тесты у людей только в больницах.

По имеющимся данным, в Северной Ирландии один человек умер и 77 инфицированы, в Шотландии - 6 человек умерли и 322 инфицированных, в Уэльсе - 3 умерли и 191 инфицирован.

В то же время в Англии ожидается уведомление о новых сотнях случаев инфицирования, поскольку сегодня обновления этого показателя не было.