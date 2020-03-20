За сутки в Германии зафиксировали 3 тысячи случаев заражения коронавирусом

По состоянию на сегодняшний день от коронавируса в Германии умер 31 человек.

В Германии резко возросло количество заражений коронавирусом в течение последних суток.

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Как сообщает ЕвроПравда, к полуночи власти Германии сообщили о примерно 14 тыс. случаев заболевания, что почти на 3 тыс. больше, чем накануне. "Это только официально заявленные цифры, количество настоящих случаев всегда будет выше", - сказал глава федерального Института Роберта Коха Лотар Вилер.

Наибольшее количество зараженных в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия (почти 3 500 случаев), Баден-Вюртемберг (2 746) и Бавария (2 401), меньше всего в Бремене (121 случай).

В среднем в настоящее время коронавирус обнаружили у 17 человек на 100 тыс. жителей Германии. В частности, в Гамбурге - 32 случая на 100 тыс. жителей, в Тюбингене - только семь случаев на 100 тыс.

По состоянию на сегодняшний день от коронавируса в Германии умер 31 человек.