Обнаружен еще один симптом коронавируса

Ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с коронавирусом в городе Ухань.

Медики обнаружили еще один симптом коронавируса — нарушение пищеварения.

Результаты двух исследований опубликованы в журнале The American Journal of Gastroenterology.

Ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с коронавирусом в городе Ухань. Они выяснили, что почти половина жаловалась прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или полное отсутствие аппетита. Другими симптомами были тошнота, рвота и боли в животе.

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Согласно исследованию, пациенты с пищеварительными симптомами имели более долгий разрыв между появлением первых признаков заболевания и госпитализацией, чем у тех, кто имел респираторные симптомы.

При этом авторы отмечают, что выявили несколько случаев, когда у зараженных коронавирусом были нарушения пищеварения, но респираторные симптомы так и не проявились.

Как сообщалось, с начала вспышки коронавирусной инфекции в мире Covid-19 заболели более 245,7 тысячи людей.