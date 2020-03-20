Обнаружен еще один симптом коронавируса
Медики обнаружили еще один симптом коронавируса — нарушение пищеварения.
Результаты двух исследований опубликованы в журнале The American Journal of Gastroenterology.
Ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с коронавирусом в городе Ухань. Они выяснили, что почти половина жаловалась прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или полное отсутствие аппетита. Другими симптомами были тошнота, рвота и боли в животе.
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Согласно исследованию, пациенты с пищеварительными симптомами имели более долгий разрыв между появлением первых признаков заболевания и госпитализацией, чем у тех, кто имел респираторные симптомы.
При этом авторы отмечают, что выявили несколько случаев, когда у зараженных коронавирусом были нарушения пищеварения, но респираторные симптомы так и не проявились.
Как сообщалось, с начала вспышки коронавирусной инфекции в мире Covid-19 заболели более 245,7 тысячи людей.