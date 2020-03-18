Foreign Policy о пандемии коронавируса: 10 правил помогут избежать заражения COVID-19

Прежде всего, нужно постараться не касаться своего лица, не делить ни с кем посуду и, выходя на улицу, надевать перчатки.

На фоне распространения коронавируса за пределами материкового Китая глобальная паника усиливается. Хотя на китайской территории тоже царит ощущение беспомощности в то время, как правительство вынуждено идти на жесткие меры для остановки заразы включительно с ограничением поездок в Пекин.

"Я получила панические вопросы от журналистов и работников системы здравоохранения в Китае, которые хотели знать: "Как нам защитить себя и наши семьи?". Еще три недели назад эпидемию можно было достаточно легко взять под контроль, если бы было больше открытости, если бы действия были быстрее, а попыток все скрыть не было. Но теперь слишком поздно, и вирус распространяется глобално", - пишет на страницах Foreign Policy бывший старший научный сотрудник по вопросам глобального здравоохранения Совета международных отношений и Пулитцеровский лауреат Лорри Гаррет.

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Поскольку нет вакцины или терапии для COVID-19, инфекция распространилась по всему Китаю, а правительство было вынуждено применить уже отработанную схему борьбы с SARS за 2003 год. А это значит, что целые города были отрезаны от мира, а передвижение и любые действия населения, которые могут способствовать распространению вируса, ограничиваются. Так что нет ничего удивительного в том, что путешествовать в Пекин и за его пределы запрещено. Вся материковая часть Китая может быть очень скоро полностью заблокирована.

"Я знаю, что люди очень напуганы. И ожидаю, что паника в ближайшие дни только усилится. Но очень простые меры могут защитить вас", - пишет автор.

Гаррет вспоминает, что во времена эпидемии SARS ездила по всему Китаю и в Гонконг, брала интервью с зараженными вирусом людьми, с врачами и медсестрами, которые ежедневно контактировали с больными, с чиновниками, полицией, со всеми. При этом она никогда не боялась, что сама заразится, хотя находилась в одной комнате с больными. А все благодаря соблюдению простых правил.

Во-первых, выходя из дома, нужно надевать перчатки: зимние, осенние или любые другие. Перчатки не стоит снимать в метро, автобусе, в общественных местах.

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Во-вторых, если возникает социальная ситуация, когда нужно снять перчатки, ни в коем случае нельзя после этого трогать лицо или глаза. И не важно, как сильно чешется. Держите свои руки подальше от лица. А перед тем, как одеть перчатки снова, нужно тщательно помыть руки с мылом в теплой воде, хорошо потерев пальцы.

В-третьих, перчатки нужно менять ежедневно. Их нужно тщательно стирать и ни в коем случае не одевать, когда они еще влажные.

В-четвертых, маски не очень помогают, если их носить на улице. Да и в помещении от них пользы мало. Большинство масок портятся после одного или двух раз использования. А носить одну и ту же маску изо дня в день - это даже опасно. Ведь содержимое носа и рта застревает в маске и привлекает бактерии.

"Я редко ношу маску во время эпидемии, хотя побывала в эпицентре более чем 30 вспышек. Вместо этого я держусь подальше от толп и держу дистанцию от конкретных людей. Полметра - это хороший стандарт. Если кто-то кашляет или чихает, я прошу таких людей надеть маску, чтобы защитить себя от потенциально заразных флюидов. Если человек отказывается, я отхожу на метр или иду прочь", - пишет автор, добавляя, что обниматься и жать руки тоже не стоит в разгар эпидемии.

Пятое правило: в своем доме нужно немедленно убрать все полотенца в ванной и на кухне, заменив их чистыми и с именами каждого члена семьи. Все дома должны пользоваться исключительно своим полотенцем. К тому же автор не советует трогать других членов семьи. Полотенца нужно стирать дважды в неделю. Влажные полотенца - идеальное место для размножения вирусов, которые вызывают простуду или грипп. Коронавирус здесь не исключение.

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Шестое правило: будьте осторожны с дверными ручками. Если можно открыть дверь плечом или локтем, то лучше так и сделать. Гаррет советует касаться дверных ручек только в перчатках или мыть руки сразу после такого контакта. Если кто-то из членов семьи заболел, дверные ручки нужно регулярно мыть. Это же касается перил, столов, телефонов, игрушек, ноутбуков, всего, к чему люди прикасаются руками.

"Пока вы берете в руки только свои личные вещи, с вами все будет хорошо. Но если вам нужно взять чужой телефон или воспользоваться чужой клавиатурой, помните, что нельзя трогать лицо и нужно помыть руки сразу после контакта с этими вещами", - отмечает Гаррет.

Седьмое правило: если вы делитесь едой, не используйте собственные палочки, ложку или вилку для того, чтобы брать еду из общей посуды для подачи. И, конечно, скажите детям никогда не пить из чужой чашки или общего контейнера для жидкостей. В Китае принято готовить несколько блюд, которые потом каждый накладывает себе в тарелку личными палочками. Нельзя этого делать, пока эпидемия не кончится. Лучше положить специальные ложки в каждую общую тарелку с блюдами, чтобы каждый накладывал себе именно ими. Нужно тщательно мыть продукты и кухонные принадлежности между приемами пищи и избегать ресторанов с плохими гигиеническими практиками.

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Восьмое правило: ни в коем случае нельзя покупать, забивать и потреблять любое живое животное или рыбу, пока не станет известно, какой именно вид стал источником вируса.

Девятое правило: если погода позволяет, открывайте окна дома или на рабочем месте. Вирус не способен задержаться в помещении, которое хорошо проветривается. Но если на улице холодно, то, конечно, лучше сохранять тепло.

И, наконец, десятое правило:если вы ухаживаете за другом или членом семьи с температурой, всегда одевайте плотную маску, когда вы рядом с больным. И такую же оденьте на пациента (за исключением случаев, когда у него наблюдается тошнота). Во время замены маски на больном, стоит быть чрезвычайно осторожным и помнить, что она покрыта вирусами. Зараженную маску можно держать только в латексных перчатках. Ее нужно положить в специальный контейнер, который плотно закрывается, а потом выбросить в помойку. Будучи в латексных перчатках, нужно также осторожно умыть лицо пациента теплой водой с мылом, используя одноразовое бумажное полотенце или ватный тампом. Эти вещи тоже нужно после использования положить в контейнер, который плотно закрывается. Также Гаррет советует во время ухода за больными носить рубашки с длинным рукавом и одежду, которая покрывает все тело. Нужно стирать все, что пациент носит или к чему прикасается, в горячей мыльной воде. Так нужно поступить с простынями, полотенцами и кухонными принадлежностями.

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Если дома есть достаточно места, стоит изолировать больного в комфортной комнате, но позаботиться, чтобы он не контактировал с другими. Если погода теплая, можно открыть окно на противоположной стороне комнаты, чтобы легкий воздух дул мимо лица пациента и затем выходил на улицу. Но, конечно, не нужно этого делать в холодную пору. Потому что это может только ухудшить состояние больного.

Правительства Китая и других стран в ближайшие дни, скорее всего, пойдут на очень жесткие меры, пытаясь остановить эпидемию. Но если каждый будет придерживаться этих простых правил, распространение вируса можно серьезно сократить, что позволит обуздать пандемию.

"Будьте в безопасности. Не паникуйте. Идите на предупредительные мероприятия на основе здравого смысла. Какой бы страшной не казалась ситуация, вы ее переживете", - успокаивает автор.