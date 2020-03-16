В США начнутся клинические испытания вакцины против коронавируса

В испытаниях исследовательского центра в Сиэтле примут участие 45 добровольцев, первый участник получит экспериментальную дозу вакцины 16 марта.

Клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-Cov-2 начнутся в США, в исследовательском центре Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в городе Сиэтл.

Первый участник испытаний получит экспериментальную дозу в понедельник, 16 марта, сообщает DW со ссылкой на Associated Press.

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Всего в испытаниях примут участие 45 волонтеров в возрасте от 18 до 55 лет. Они будут получать разные дозы вакцины, разработанной базирующейся в штате Массачусетс биотехнологической компанией Moderna, а также Национальными институтами здравоохранения США (NIH).

Также проанонсировано возможное начало в апреле клинических испытаний антикоронавирусной вакцины, разработанной американской компанией Inovio Pharmaceuticals, в Университете Пенсильвании и испытательном центре в Канзас-сити. В испытаниях примут участие несколько десятков добровольцев.

Как сообщал УНИАН, в мире по состоянию на утро 16 марта зарегистрировано 169 387 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.