В мире уже 145 369 инфицированных коронавирусом, в Италии вспышка болезни не утихает

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

По состоянию на утро 14 марта в мире зарегистрировано уже 145 369 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, в Италии количество больных пересекло отметку в 17 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

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Больше всего больных на материковом Китае – 80 971, в Италии – 17 660, Иране – 11 364, Южной Корее – 8 086, Испании – 5 232, Германии – 3 675, Франции – 3 667, США – 2 174, Швейцарии – 1 139.

71 694 пациентов удалось вылечить; 5 429 стали жертвами опасного недуга.

Справка УНИАН. В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань.

Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

В Украине на сегодня зафиксировано два лабораторно подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом и одна смерть.