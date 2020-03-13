В Германии проверят эффективность препарата против Эболы для лечения коронавируса

В клинических испытаниях препарата примут участие три больницы в Германии.

В Германии клиника Швабинг применит противовирусный препарат ремдесивир (Remdesivir), проявляющий активность против вирусов Эбола и Марбург, для лечения пациентов с коронавирусом.

Читайте такжеВ геноме коронавируса нашли первое большое изменение

В клинических испытаниях американской биотехнологической компании Gilead Sciences Inc., которая является разработчиком препарата, примут участие также университетские клиники Гамбурга-Эппендорфа и Дюссельдорфа, сообщает DW.

Механизм действия препарата связан с ингибированием РНК-полимеразы (этот фермент осуществляет синтез молекул РНК), который отвечает за репликацию коронавируса SARS-CoV-2 в организме человека.

Справка УНИАН. В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

В Украине на сегодня зафиксировано три лабораторно подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом.