ВОЗ объявила о пандемии коронавируса COVID-19 (видео)

Ситуацию с коронавирусом COVID-19 на сегодня можна оценить как пандемию, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Об этом сообщается в Twitter ВОЗ. Гебрейесус даk брифинг, посвященный ситуации.

«Мы глубоко обеспокоены как тревожными уровнями распространения и тяжести, так и тревожными уровнями бездействия», - отметил глава организации, говоря об эпидемии коронавируса и глобальной реакции на нее.

В организации отметили, что за минувшие две недели число установленных случаев заражения за пределами Китая выросло в 13 раз, а число пострадавших от него стран утроилось. На сегодня вирусом заражены 118 тысяч человек, 4291 человек погиб.

Гебрейесус отметил, что все страны мира должны найти баланс между здравоохранением, минимизацией негативных экономических и социальных последствий ситуации, а также уважением к правам человека.

🚨 BREAKING 🚨



"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros#coronaviruspic.twitter.com/JqdsM2051A