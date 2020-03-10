В ВОЗ рассказали, сколько времени может занять выздоровление от коронавируса

Если у инфицированных есть сопутствующие тяжелые болезни, то для полного восстановления могут потребоваться месяцы.

Для полного выздоровления от болезни, вызванной новым коронавирусом COVID-19, необходимо до шести недель.

Об этом сообщил исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, передает CNN.

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"Чтобы выздороветь от этой болезни, может потребоваться до шести недель. Людям, страдающим от очень тяжелой формы, могут потребоваться месяцы, чтобы выздороветь", - сказал он.

На сегодня пока не существует лекарств для лечения коронавируса, но инфицированные могут выздороветь при должном уходе и лечении симптомов.

Как сообщалось 10 марта, за все время распространения китайского коронавируса заболели 114 448 человек, вылечились - 64 156.