В ВОЗ рассказали, сколько времени может занять выздоровление от коронавируса
09:08, 10 марта 2020Зарубежные новости
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Если у инфицированных есть сопутствующие тяжелые болезни, то для полного восстановления могут потребоваться месяцы.
REUTERS
Для полного выздоровления от болезни, вызванной новым коронавирусом COVID-19, необходимо до шести недель.
Об этом сообщил исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, передает CNN.
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"Чтобы выздороветь от этой болезни, может потребоваться до шести недель. Людям, страдающим от очень тяжелой формы, могут потребоваться месяцы, чтобы выздороветь", - сказал он.
На сегодня пока не существует лекарств для лечения коронавируса, но инфицированные могут выздороветь при должном уходе и лечении симптомов.
Как сообщалось 10 марта, за все время распространения китайского коронавируса заболели 114 448 человек, вылечились - 64 156.
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