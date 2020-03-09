Израиль вводит обязательный карантин для всех своих граждан, возвращающихся из-за границы

Карантин для всех будет действовать ближайшие две недели.

Израиль расширяет карантинные меры в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Согласно решению правительства, 14-дневный режим карантина обязаны соблюдать все израильтяне, возвращающиеся из-за границы. Об этом сегодня заявил премьер страны Биньямин Нетаньяху, пишет newsru.co.il.

Нетаньяху, лично объявивший о расширении карантинных мер, отметил, что это решение было непростым, но оно призвано защитить здоровье израильтян.

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Решение о карантине "для всех" будет действовать в течение ближайших двух недель. Заместитель генерального директора министерства здравоохранения профессор Итамар Груто сообщил, что решение вступает в силу с 9 марта для тех, кто вернулся после 20:00. Для вернувшихся накануне карантин обязателен только в случае плохого самочувствия. Для иностранных граждан решение о карантине вступит в силу через 72 часа.

По предварительным оценкам министерства внутренних дел, в результате этого решения еще около 200 тысяч израильтян должны будут находиться в изоляции. Таким образом, в карантине окажутся около 300 тысяч граждан. Минфин предупреждает о том, что эта мера будет иметь тяжелые последствия для экономики. По оценкам экономистов, карантинные меры обойдутся Израилю в 4,9 миллиарда шекелей.

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Вместе с тем, министерство здравоохранения сообщило 9 марта о выявлении еще трех случаев заражения коронавирусом. Таким образом, в Израиле подтверждены 42 случая болезни. Новые больные фигурируют в статистике минздрава под номерами 40, 41 и 42. Двое из израильтян вернулись из Австрии, еще один - из Мадрида.

Как сообщал УНИАН, из-за коронавируса Польша будет проводить усиленный санитарный контроль на границе с Украиной, Россией и Беларусью.