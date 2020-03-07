В Исландии объявили чрезвычайное положение из-за вспышки коронавируса

В ВОЗ предположили, что распространение коронавируса в мире будет наблюдаться и летом.

Власти Исландии объявили чрезвычайное положение в стране после двух последних подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

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В пятницу медики зарегистрировали 6 новых случаев в стране, общее их количество составило 43. Двое пациентов заразились уже внутри страны. Остальные граждане приехали больными из-за рубежа, в частности из Италии и Австрии.

В Департаменте гражданской защиты и управления сразу отметили, что новый режим не повлияет серьезным образом на общественность; в учреждениях будут придерживаться более строгих правил профилактики заболевания.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 7 марта в мире насчитывается уже 102 188 инфицированных новым типом коронавируса COVID-19.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.

В ВОЗ предположили, что распространение коронавируса будет наблюдаться и летом.