Ученые обнаружили изменения симптомов коронавируса

У тех, кто заразился позднее, болезнь проявлялась не так очевидно.

Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки нового коронавируса и сейчас.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на портал Social Science Research Network (SSRN).

Исследователи наблюдали за 89 пациентами в Ухане и выяснили, что у тех, кто заразился позднее, болезнь проявлялась не так очевидно.

Пациентов разделили на две группы. В первую попал 31 человек, заразившийся коронавирусом в период с 16 по 22 января. Ко второй группе отнесли 58 больных, госпитализированных с 23 по 29 января.

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У большинства из первой группы фиксировались такие симптомы, как высокая температура, слабость, боль в мышцах, отделение мокроты и пониженный уровень лимфоцитов. У второй группы все эти симптомы были выражены слабее или отсутствовали.

При этом кашель, тошнота, диарея и тяжесть в груди были у всех пациентов.

"Наблюдения из этого исследования позволяют предполагать, что первоначальные симптомы недавно зараженных пациентов более скрыты, а также то, что новый тип коронавируса может постепенно видоизмениться в вирус, похожий на грипп", - указали ученые.

Они предупредили, что всё это свидетельствует о том, что вирус может не проявлять себя в организме очень длительное время. Кроме того, вирус мутирует, и разные его формы проявляются по-разному.

Как сообщал УНИАН, ученые Австралийского национального университета смоделировали семь сценариев влияния эпидемии COVID-19 на мировую экономику. По мере распространения коронавируса даже в лучшем случае его жертвами станут 15 миллионов человек, а мировой ВВП потеряет 2,4 триллиона долларов США.