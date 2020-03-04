цей матеріал доступний українською

Появились новые данные по китайскому коронавирусу-убийце

08:56, 04 марта 2020
Зарубежные новости
1037 0
REUTERS

Covid-19 унес 3 тыс. 174 жизни, сообщает South China Morning Post.

Читайте такжеВОЗ: еще есть возможность недопущения глобальной эпидемии коронавируса

Больше всего умерших — на территории материкового Китая, где коронавирусом заразились более 80,2 тыс. пациентов. От болезни умерли свыше 2,9 тыс. людей.

На втором месте по количеству случаев коронавируса — Южная Корея: там заболели более 5,3 тыс. людей, 32 человека погибли.

Кроме того, более 2 тыс. случаев коронавируса уже подтвердили в Италии.

Инфографика УНИАН

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщила о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с «высокого» до «очень высокого».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter