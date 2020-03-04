Появились новые данные по китайскому коронавирусу-убийце

Больше всего умерших — на территории материкового Китая.

Число зараженных новым коронавирусом в мире выросла до 92,5 тыс. пациентов.

Covid-19 унес 3 тыс. 174 жизни, сообщает South China Morning Post.

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Больше всего умерших — на территории материкового Китая, где коронавирусом заразились более 80,2 тыс. пациентов. От болезни умерли свыше 2,9 тыс. людей.

На втором месте по количеству случаев коронавируса — Южная Корея: там заболели более 5,3 тыс. людей, 32 человека погибли.

Кроме того, более 2 тыс. случаев коронавируса уже подтвердили в Италии.

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщила о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с «высокого» до «очень высокого».