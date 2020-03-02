Азербайджан отменил занятия в вузах и школах из-за коронавируса

В учебных заведениях страны проведут дезинфекционные работы.

Власти Азербайджана решили закрыть все учебные заведения в стране из-за опасения распространения коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Azerbaycan24.

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Такое решение принято с целью проведения дезинфекционных и других профилактических работ во всех вузах и школах страны. Учебный процесс планируется возобновить 10 марта.

Кроме того, в связи с этим решено также перенести все мероприятия.

По состоянию на 2 марта коронавирусом в Азербайджане заразились три человека.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

По состоянию на 2 марта количество жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2 тыс. 912, за сутки там погибли 42 человека.