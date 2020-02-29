Новые жертвы коронавируса: в Южной Корее за сутки заболела почти тысяча человек, первый заразившийся выявлен в Катаре

В Южной Корее за день число заболевших вирусом выросло на 909 человек. Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Катаре. Заболевшим оказался 36-летний мужчина, вернувшийся из Ирана.

В Южной Корее и Иране продолжает расти число заболевших коронавирусом COVID-19. Первый случай заражения выявлен в Катаре.

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В Южной Корее за день число заболевших вирусом выросло на 909 человек. Всего в стране заражены 2,9 тыс. человек, 16 умерли, сообщает организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при южнокорейском Минздраве. Замглавы KCDC Квон Чжун Ук рассказал на брифинге, что большинство погибших были мужчинами, у всех жертв болезни имелось какое-то хроническое заболевание, более половины были старше 60 лет, передает kommersant.

В Иране от коронавируса за сутки умерли девять человек, общее число погибших достигло 43, зараженных - 593. Иранские власти также отрицают, что в стране занижают данные о жертвах болезни. Источники BBC утверждала, что от нового вируса в Иране умерли как минимум 210 человек.

Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Катаре. По данным катарского информационного агентства, болезнь подхватил 36-летний мужчина, недавно вернувшийся в страну из Ирана. Всего в странах Ближнего Востока зафиксировано более 720 случаев заражения новым вирусом.