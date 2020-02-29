В мире коронавирусом заразились уже более 85 тысяч человек

Жертвами нового вируса стали 2 924 человека: 2 727 – на материковом Китае, 34 – в Иране, 21 – в Италии.

По состоянию на утро 29 февраля количество больных коронавирусом возросло до 85 182. Больше всего пациентов с таким недугом зарегистрировано на материковом Китае – 79 251.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения коронавируса при Университете Джона Хопкинса.

Читайте такжеКоронавирус во Франции: власти советуют людям воздержаться от рукопожатий

Возросло количество зараженных в Южной Корее – 2 931 и Италии – 889.

При этом вылечили уже 39 485 человек, из них 46 – в Италии.

Жертвами нового вируса стали 2 924 человека: 2 727 – на материковом Китае, 34 – в Иране, 21 – в Италии.

В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань.

Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

Всемирная организация здравоохранения 28 февраля 2020 года в связи с распространением коронавирус в Европе повысила оценку риска его распространения на глобальном уровне до «очень высокого».