В мире коронавирусом заразились уже более 85 тысяч человек
По состоянию на утро 29 февраля количество больных коронавирусом возросло до 85 182. Больше всего пациентов с таким недугом зарегистрировано на материковом Китае – 79 251.
Об этом свидетельствуют данные карты распространения коронавируса при Университете Джона Хопкинса.
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Возросло количество зараженных в Южной Корее – 2 931 и Италии – 889.
При этом вылечили уже 39 485 человек, из них 46 – в Италии.
Жертвами нового вируса стали 2 924 человека: 2 727 – на материковом Китае, 34 – в Иране, 21 – в Италии.
В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань.
Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.
Всемирная организация здравоохранения 28 февраля 2020 года в связи с распространением коронавирус в Европе повысила оценку риска его распространения на глобальном уровне до «очень высокого».