В Израиле обещают лекарсто от COVID-19 через считанные недели

Ученые обнаружили у животных вирус, похожий на опасного возбудителя человеческих заболеваний, который вызвал эпидемию.

Председатель исследовательского института в Израиле заявил, что его ученые «за считанные недели» закончат работу над разработкой вакцины против нового опасного коронавируса. COVID-19 уже убил более 2800 человек. Он входит в семейство микроорганизмов, которое включает также возбудителей SARS и MERS.

Как пишет Newsweek, в израильском MIGAL Galilee Research Institute заявили, что новая вакцина против коронавируса, который заражает кур, приблизила их на шаг к созданию препарата против COVID-19. Команда ученых создала вакцину против вируса птичьего инфекционного бронхита (IBV). Лекарство оказались эффективными при лабораторных исследований.

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Ученые обнаружили, что птичий вирус имеет похожий генетический код с коронавирусом, от которого страдают люди. Процесс заражения происходит тоже сходим образом.

«Это повышает вероятность получения эффективной вакцины для людей в короткие сроки», - пояснили в институте.

Ученые адаптировали вакцину против IBV, чтобы она действовала против COVID-19. Сейчас они работают над тем, чтобы выполнить все стандарты безопасности и начать испытания на живых организмах.

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«Учитывая острую глобальную потребность в вакцине против коронавируса для людей, мы делаем все возможное, чтобы ускорить разработку. Наша цель - создать лекарство в течение следующих 8-10 недель и достичь подтверждения безопасности за 90 дней. Это будет овальная вакцина, доступная для общественности», - сказал исполнительный директор MIGAL Давид Зигдон.