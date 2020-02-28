Больной помещен в специальный инфекционный бокс больницы.

В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

Об этом сообщает агентство Trend, ссылаясь на оперативный штаб при правительстве Азербайджана.

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Зараженным оказался гражданин РФ, у которого при пересечении госграницы с Ираном в направлении Азербайджана были выявлены симптомы коронавируса.

Больной помещен в специальный инфекционный бокс больницы, состояние здоровья пациента стабильное.

Кроме этого, принимаются соответствующие меры для прекращения распространения вируса и его нежелательных последствий, а также с целью получения необходимой информации ведется работа по установлению лиц, с которыми контактировал пациент, выявление источника заражения пациента, а также путей распространения и других случаев инфицирования.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.