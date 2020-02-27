Возросло число зараженных коронавирусом украинцев на борту Diamond Princess

Из 25 украинцев-членов экипажа судна Diamond Princess коронавирус обнаружен у 4 человек.

Еще у двух украинцев, которые находились на круизном лайнере Diamond Princess, выявлено инфицирование новым коронавирусом, их состояние после госпитализации удовлетворительное.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"25 февраля 2020 года получено сообщение об инфицировании коронавирусом еще двух граждан Украины, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess. Таким образом, по состоянию на 27 февраля 2020 года, 4 гражданина Украины, у которых диагностировано наличие вируса COVID-19, госпитализированы в медицинские заведения города Токио. Сейчас состояние наших соотечественников удовлетворительное ", - сообщил Погорельцев.

Он добавил, что консул поддерживает связь с госпитализированными украинцами.

По словам Погорельцева, другие граждане Украины - члены экипажа продолжают пребывать на борту лайнера Diamond Princess.

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"С целью принятия решения о возможности оставления членами экипажа лайнера местными медиками проведены необходимые тесты, результаты которых пока еще неизвестны. Наши соотечественники, которые получат положительные результаты тестов, будут госпитализированы в местные медучреждения, отрицательные - продолжат карантин", - сообщил Погорельцев.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля по приказу Минздрава Японии после выявления больного, у которого был диагностирована коронавирусная инфекциея COVID-2019, лайнер Diamond Princess стоял на двухнедельном карантине. Врачи обследовали пассажиров и членов экипажа.

На борту судна находились 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира, в том числе 25 граждан Украины (все - члены экипажа).

9 февраля стало известно, что на судне обнаружен один инфицированный коронавирусом украинец, на следующий день стало известно о еще одном инфицированном украинце. Оба выздоровели.

С 19 февраля пассажиры начали покидать лайнер после двухнедельного карантина.

Всего с начала карантина вследствие инфицирования COVID-2019 умерли 4 пассажира лайнера.

25 февраля в МИД Украины сообщили, что подавляющее большинство граждан Украины, которые работают в составе экипажа на круизном лайнере Diamond Princess, не желают возвращаться на родину.