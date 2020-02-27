В Британии коронавирусом заболели уже 15 человек
В Великобритании еще у двух пациентов тест на коронавирус дал положительный результат, доведя общее количество случаев в стране до 15.
Об этом сообщает ВВС.
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Министерство здравоохранения Великобритании отметило, что зараженных перевели в специализированные инфекционные центры в Ливерпуле и Лондоне.
Отмечается, что инфицированные прибыли в Британию из Италии и острова Тенерифе.
В ведомстве прогнозируют новые случаи заражения.
Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.
Количество инфицированных коронавирусом стремительно увеличивается. По состоянию на 27 февраля в разных странах Covid-19 заразились уже более 82 тысячи человек. От болезни умерли 2 801 человек.