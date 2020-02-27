Раскрыта смертельная угроза тренировок

В то же время, для большинства людей польза от аэробных тренировок перевешивает риски.

Интенсивные аэробные упражнения могут способствовать ряду проблем с сердцем.

Среди них — внезапная остановка сердца, фибрилляция предсердий, инфаркты. К такому выводу пришли американские ученые, передает MedicalXpress.

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В ходе исследования 300 научных работ ученые определили, что для большинства людей польза от аэробных тренировок перевешивает риски. Однако марафоны и триатлоны повышают вероятность сбоев в работе сердечно-сосудистой системы.

Среди участников в триатлоне почти 40% инцидентов произошли у тех, кто впервые участвовал в состязании, что указывает на недостаточную тренировку или проблемы с сердцем.

Риск фибрилляции предсердий и инсульта значительно снижается при умеренных упражнениях. В то же время, он наиболее высок у людей, занимающихся очень интенсивными тренировками.

Ранее эксперты заявляли, что силовые тренировки два-три раза в неделю - эффективный способ повысить метаболизм, нарастить и укрепить мышцы.