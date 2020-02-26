"Большая обеспокоенность, супермаркеты пустые": украинка рассказала о ситуации с коронавирусом в Италии

По ее словам, украинцы, которые живут на территории Италии, на этом этапе достаточно спокойно все воспринимают.

Италия изолировала районы, где были зафиксированы вспышки коронавируса, власть принимает меры, чтобы успокоить население, но панические настроения присутствуют.

Об этом рассказала жительница Италии Людмила Амбросимова, которая проживает неподалеку от эпицентра одной из вспышек коронавируса, передает «Обозреватель».

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"Я проживаю в Кастельо Фредо, это 45 км от Кремоны. Это место, где были обнаружены первые случаи коронавируса. У нас в городе достаточно спокойно, но паника у людей есть, есть большая обеспокоенность ситуацией. Супермаркеты в нашем городе пустые. Есть, например, мясо, но его очень мало. Нет средств личной гигиены. Ситуация очень нестабильная и непонятная", – рассказала Амбросимова.

По ее словам, украинцы, которые живут на территории Италии, на этом этапе достаточно спокойно все воспринимают. Однако проблема может возникать у людей, которые планируют поездку домой.

"Но я не знаю, как отследить всех, кто улетает из Италии. Сейчас очень много рейсов, которые идут с пересадками. Невозможно отследить, откуда именно летит человек. Во-вторых, для тех, кто хочет приехать в Италию, нет никаких противопоказаний. Руководство страны говорит, что можно ехать", – сообщила украинка.

"Районы, где много людей заболело, уже изолировали, это подконтрольная зона. Думаю, что принимаются все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность итальянской нации и гостей страны", – отметила она.

Власть также предоставляет людям полную информацию о коронавирусе. На информационных ресурсах почасово пишут, что изменилось, сколько новых людей заболело, или умер кто-то, какие новые меры были приняты.

"Советуют постоянно мыть руки, следить за тем, кто тебя окружает. Говорят, что надо находиться на двухметровом расстоянии от человека, который болен чем-нибудь. Это общие рекомендации", – сообщила Амбросимова.

"Мы понимаем, что этот вирус распространится не только на Италию, его нельзя остановить. Уже есть случаи заражения в Австрии", – добавила она.