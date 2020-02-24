От коронавируса в Китае умерли 2592 человека, инфицированы 77150

При этом несколько снизилось количество зараженных коронавирусом в сутки.

В Китае подтверждены 77 150 случаев заражения коронавирусом Covid-19, смертельный исход зафиксирован у 2 592 случаев.

Об этом сообщает Reuters.

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В то же время отмечается, что количество зараженных коронавирусом в сутки снизилось с 648 в субботу до 409 в воскресенье. Однако количество новых смертей выросло до 150 по сравнению с 97 за тот же период.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса.