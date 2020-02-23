В Южной Корее значительно возросло число зараженных коронавирусом: власти забили тревогу

По последним данным, количество инфицированных превысило 600 человек, умерли 6 пациентов.

Южная Корея повысила уровень опасности до самого высокого уровня из-за вспышки нового коронавируса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Отмечается, что количество подтвержденных случаев коронавирусом в стране выросло на 169 и достигло 602, а количество погибших увеличилось до 6.

Более половины новых случаев связаны с церковью в юго-восточном городе Тэгу после того, как на прошлой неделе 61-летняя женщина, посещавшая там службу, показала положительный результат на вирус.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ-Ин заявил, что правительство подняло предупреждение о болезни страны на одну позицию до четвертого и самого высокого уровня, пытаясь сдерживать появление новых случаев.

Такой шаг позволит запретить общественные собрания и закрыть школы. Последний раз подобные меры вводили 11 лет назад - во время вспышки гриппа H1N1.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса.

По состоянию на 23 февраля по всему миру зафиксировано 78 771 эпизод заражения коронавирусом COVID-19, при этом 2461 человек погиб от болезни.