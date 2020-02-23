Инфицирование коронавирусом COVID-19 выявлено в 29 странах – Минздрав

81,3% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, зафиксировано в одной провинции Китая - Хубэй.

Инфицирование коронавирусом COVID-19 выявлено в 29 странах, в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая не зафиксировано.

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Об этом УНИА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Как отмечается, по состоянию на 23 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 78 817 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2462 - летальные, выздоровели уже 23 232 человек.

81,3% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, зафиксировано в одной провинции Китая - Хубэй. За пределами Китая выявлено 1725 случаев.

В Минздраве подчеркнули, что в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.