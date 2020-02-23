Инфицирование коронавирусом COVID-19 выявлено в 29 странах – Минздрав
17:06, 23 февраля 2020Зарубежные новости
291 0
81,3% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, зафиксировано в одной провинции Китая - Хубэй.
REUTERS
Инфицирование коронавирусом COVID-19 выявлено в 29 странах, в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая не зафиксировано.
Читайте такжеВ Китае вводят дополнительный карантин для пациентов, которые вылечились от коронавируса
Об этом УНИА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Как отмечается, по состоянию на 23 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 78 817 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2462 - летальные, выздоровели уже 23 232 человек.
81,3% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, зафиксировано в одной провинции Китая - Хубэй. За пределами Китая выявлено 1725 случаев.
В Минздраве подчеркнули, что в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter