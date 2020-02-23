ВОЗ обеспокоена распространением коронавируса без четкой связи с Китаем

Организация фиксирует рост количества случаев заболевания COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена случаями заражения коронавирусом в мире без четкой связи с Китаем.

Об этом сообщает SBS.

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В ВОЗ обеспокоены ростом количества случаев, когда зараженные коронавирусом не посещали Китай и не контактировали с другими больными.

"Нашей самой большой проблемой по-прежнему остается возможность распространения COVID-19 в странах со слабыми системами здравоохранения", - сказал руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейес.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса.

По состоянию на 23 февраля по всему миру зафиксировано 78 771 эпизод заражения коронавирусом COVID-19, при этом 2461 человек погиб от болезни.

В связи с крупнейшим вспышкой нового коронавируса в Европе Италия приняла "чрезвычайные меры" для борьбы с распространением болезни.