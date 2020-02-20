ВОЗ назвала число зараженных коронавирусом за пределами Китая

При этом 7 случаев заболевания коронавирус закончились смертью.

За пределами Китая зарегистрировано 1076 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в 26 странах мира.

Об этом сообщается на странице Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

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По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, на данный момент известно о 7 смертельных случаев от коронавируса за пределами Китая.

Уточняется, что только в течение последних суток Иран сообщил о 5 случаях заболевания, 2 из которых были летальными.

По состоянию на утро 20 февраля в Китае количество инфицированных возросло до 74 675, при этом зафиксировано 2121 смерть от коронавируса.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса.