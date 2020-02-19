В РФ пациенты с подозрением на коронавирус сбежали из больницы, а поплатился главврач

Из больницы сбежали пациенты, госпитализированные на период двухнедельного карантина.

Главврач клинической больницы имени Боткина в Петербурге Алексей Яковлев уволен с должности после побега четырех пациентов из-под двухнедельного карантина.

Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению Петербурга.

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По словам собеседника издания, на увольнении настояло само ведомство, выступающее работодателем.

Алексей Яковлев — заслуженный врач РФ. Он - член Европейской ассоциации гастроэнтерологов, член общества иммунологии и иммунореабилитации (EASL).

Напомним, Алла Ильина, доставленная в больницу им. Боткина с подозрением на коронавирус, сбежала из медучреждения, взломав электронный замок изолированного бокса. Она должна была наблюдаться в больнице в течение двух недель. Вслед за ней из больницы сбежали еще несколько пациентов.