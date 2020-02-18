Стало известно, когда пассажиры Diamond Princess начнут покидать лайнер

На борту Diamond Princess находится около 3,6 тыс. человек из 50 стран.

Пассажиры круизного судна Diamond Princess, у которых не было выявлено заражение коронавирусом, смогут начать покидать лайнер с 19 февраля.

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Об этом заявил на пресс-конференции министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като. По его словам, ожидается, что такие пассажиры покинут судно к 21-му числу, передает ТАСС. Министр сообщил, что к 17 февраля у всех пассажиров были взяты все соответствующие анализы на коронавирус.

На борту Diamond Princess находится около 3,6 тыс. человек из 50 стран. Среди них есть и граждане Украины. Корабль вышел из японского города Иокогама 20 января и вернулся 3 февраля. После того как один из пассажиров, 25 января сошедший с судна в Гонконге, оказался зараженным, лайнер решили поместить на карантин.