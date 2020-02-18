Жертвами коронавируса стали уже более 1800 человек, 12 тысяч пациентов удалось вылечить

Больше всего случаев заболевания зарегистрировано на материковом Китае – 72 438.

Жертвами нового типа коронавируса Covid-19 по состоянию на утро, 18 февраля, в мире стали 1 873 людей. В то же время 12 803 больных удалось вылечить.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения недуги при Университете Джона Хопкинса.

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Больше всего умерших зарегистрировано на материковом Китае, 1 смерть – во Франции, 1 – в Гонконге, 1 – Японии, 1 – на Филиппинах, 1 – Тайване.

В Сингапуре удалось вылечить 23 пациента, в Таиланде – 15, Японии и Южной Кореи – 12, Великобритании – 8, Малайзии и Вьетнаме – 7.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировано на материковом Китае – 72 438, на круизном лайнере, где, в частности, находятся украинцы, – 454, Сингапуре – 77, Японии – 66, Гонконге – 60, Таиланде – 35, 31 – в Южной Корее.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса. ВОЗ дала новому вирусу официальное название Covid-19.