У 14 американцев с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус

Этих граждан поместили в специализированную зону самолета.

У 14 из более чем 300 граждан США, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, обнаружили коронавирус.

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США. Общее количество зараженных на борту сегодня составляет 355 человек.

"В ходе эвакуации власти США получили уведомление о том, что еще у 14 пассажиров, которые сдавали анализы 2-3 дня назад, был обнаружен COVID-19", - говорится в заявлении.

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Этих граждан поместили в специализированную зону самолета, осуществлявшего эвакуацию, чтобы изолировать их от других пассажиров.

Ранее сообщалось, что медики зафиксировали заражение коронавирусом у 40 американцев на судне Diamond Princess в Японии. Они были направлены в больницы Японии и не были эвакуированы.

Напомним, судно Diamond Princess находится на карантине в Японии с 4 февраля. Минздрав Японии принял такое решение после того, как у одного из больных на корабле обнаружили коронавирусную инфекцию 2019-nCoV (СOVID 19). Всего на судне находились 3,7 тыс. человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 - пассажиры.

На борту находятся и 25 граждан Украины - членов экипажа. У двух украинцев на лайнере обнаружили инфекцию. Сейчас они находятся в больнице, их состояние удовлетворительное.