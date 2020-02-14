В Египте зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
20:01, 14 февраля 2020Зарубежные новости
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В связи с этим Египет стал первым государством в Африке, где обнаружена инфекция.
Иллюстрация REUTERS
В Египте обнаружили первый случай заражения коронавирусом COVID-2019 в стране.
Читайте такжеЧисло жертв коронавируса снова возросло (карта)Об этом сообщает египетское министерство здравоохранения.
Как отмечается в совместном заявлении ведомства и Всемирной организации здравоохранения, «носителем инфекции является гражданин иностранного государства».
Стоит отметить, что Египет стал первым государством в Африке, где обнаружена эта инфекция.
Ранее УНИАН сообщал, что в ВОЗ не наблюдают резкого роста заболеваемости коронавирусом в мире.
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