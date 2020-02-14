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В Египте зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

20:01, 14 февраля 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеЧисло жертв коронавируса снова возросло (карта)Об этом сообщает египетское министерство здравоохранения.

Как отмечается в совместном заявлении ведомства и Всемирной организации здравоохранения, «носителем инфекции является гражданин иностранного государства».

Стоит отметить, что Египет стал первым государством в Африке, где обнаружена эта инфекция.

Ранее УНИАН сообщал, что в ВОЗ не наблюдают резкого роста заболеваемости коронавирусом в мире.

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