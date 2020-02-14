В Египте зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В связи с этим Египет стал первым государством в Африке, где обнаружена инфекция.

В Египте обнаружили первый случай заражения коронавирусом COVID-2019 в стране. Читайте такжеЧисло жертв коронавируса снова возросло (карта)Об этом сообщает египетское министерство здравоохранения. Как отмечается в совместном заявлении ведомства и Всемирной организации здравоохранения, «носителем инфекции является гражданин иностранного государства». Стоит отметить, что Египет стал первым государством в Африке, где обнаружена эта инфекция. Ранее УНИАН сообщал, что в ВОЗ не наблюдают резкого роста заболеваемости коронавирусом в мире.

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