Ученые показали, как выглядит коронавирус COVID-19 под микроскопом (снимки)

Вирус COVID-19, также известный как 2019-nCoV или коронавирус, является серьезной угрозу здоровью людей.

Многие микробиологи мира ищут вакцину от коронавируса, наблюдая его в микроскопы каждый день, но многие из нас до сих пор не видели, как выглядит новый вирус в реальности, а не на компьютерных рисунках.

Лаборатории Скалистых гор (RML) Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) опубликовали снимки коронавируса, сделанные с помощью просвечивающего электронного микроскопа, пишет ПМ.

Фото выше - это раскрашенная в ложные цвета фотография, на которой изображен вирус COVID-19 (окрашен в желтый цвет), во время выхода из клетки (окрашена в синий и розовый цвета).

Изображение выше тоже было получено с помощью просвечивающего электронного микроскопа. Он не так хорош, как первый, но на этом снимке вы можете увидеть шипы на поверхности вируса, из-за которых его и прозвали коронавирусом, от слова «корона». Кстати, вирусы в семействе коронавирусов имеют небольшие различия в своем геноме, из-за чего симптомы заражения могут отличаться.

Изображение, которые вы видите выше — это результат командной работы исследователя из RML Эмми де Вит, которая предоставила вирус, микроскописта Элизабет Фишер, создавшей изображение, и отдела визуального медицинского изобразительного искусства, специалисты которого раскрасили фотографии.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период составляет от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.