Эксперт ВОЗ: заразиться новым коронавирусом могут две трети жителей Земли

Эксперт заявил, что даже если найти способ уменьшить прогнозируемое число зараженных, болезнь все равно подхватят около трети жителей Земли.

Заразиться новым типом коронавируса, вспышка которого началась в Китае, могут до двух третей населения Земли.

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Такое мнение выразил ведущий специалист по инфекционным болезням Айра Лонджини, работающий советником Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По словам ученого, замедлить распространение вируса может карантин. Однако, как отмечает Лонджини, заболевание смогло выйти за пределы Китая до того, как власти страны ввели карантинные меры. Кроме того, из-за отсутствия быстрых методов выявления вируса и не критических симптомов заражения у некоторых людей отслеживать распространение болезни трудно, поясняет эксперт.

Прогноз Лонджини основан на том факте, что каждый инфицированный человек обычно передает заболевание двум-трем людям. Даже если найти способ уменьшить прогнозируемое число зараженных, болезнь все равно подхватят около трети жителей Земли, убежден ученый. «Изоляция заболевших и карантин не остановят этот вирус»,- считает эксперт, передает Bloomberg.

С озвученными им опасениями согласен Нил Фергюсон, исследователь из Имперского колледжа в Лондоне. По подсчетам специалиста, ежедневно в Китае могут заражаться до 50 тыс. человек. Профессор гонконгского университета Габриэль Леунг также заявил, что почти две трети планеты могут заболеть новым коронавирусом, если не остановить его распространение.

Как сообщал УНИАН, заболевания новым коронавирусом зафиксировали уже более чем в 20 странах. Болезнь официально получила название COVID-19.12 февраля ВОЗ заявила, что ситуация с распространением вируса стабилизировалась, но говорить о спаде эпидемии рано.

Болезнь была выявлена в конце 2019 года в Китае, на сегодняшний день число зараженных превышает 60 тыс., от вируса умерли свыше 1,3 тыс. человек.