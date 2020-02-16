Химический ожог глаз и кожи: симптомы и срочное лечение

Химические ожоги возникают вследствие поражения веществами, способными быстро вызывать некроз тканей в результате взаимодействия повреждающих агентов с веществами, входящими в состав клеток.

Ожоги кожных покровов в современном мире являются частой разновидностью травм как в быту, так и на производстве, достигая 5 –– 12% от всех известных повреждений.

Причины химических ожогов

Химические ожоги возникают вследствие поражения веществами, способными быстро вызывать некроз тканей в результате взаимодействия повреждающих агентов с веществами, входящими в состав клеток. Среди химических обжигающих веществ выделяют концентрированные кислоты (азотная, серная, соляная, уксусная и другие), щелочи (едкий натр, калий, каустическая сода, негашеная известь, аммиак), соли тяжелых металлов, фосфор и некоторые отравляющие вещества (типа иприта). Зоохимические ожоги встречаются крайне редко и, как правило, в жарких странах при контакте с медузой, жабой–ага. Получение химических ожогов, как правило, является следствием несоблюдения правил безопасности, предусмотренных для работы с указанными реактивами, а также результатом бытовых несчастных случаев и травм в условиях производства.

Степени химических ожогов

При ожогах чаще всего поражается кожа лица, кисти рук, пищевод и желудок. Основными веществами, вызывающими ожоги, являются кислоты (серная, соляная, азотная, плавиковая и др.), щёлочи (едкий натр, едкое кали и др.), бензин, керосин, соли тяжёлых металлов (хлористый цинк, азотнокислое серебро и др.), некоторые летучие масла, фосфор, битум.

Тяжесть поражения кожи и слизистых оболочек при химическом ожоге зависит от концентрации вещества и длительности его действия на ткани. Всего принято выделять 4 степени тяжести ожога химическими веществами:

4 степень. Поражение затрагивает все ткани, включая кожный покров, мышцы и сухожилия.

3 степень. Поражению подвергаются те слои кожного покрова, которые расположены вблизи жировой подкожной ткани. Характерные особенности, свойственные ожогу этой степени, заключаются в появлении пузырей с жидкостью мутноватого оттенка или с примесью крови. В области поражения нарушается чувствительность, то есть, пострадавший не чувствует боли в рамках него.

2 степень. В этом случае поражение затрагивает, помимо верхнего слоя кожного покрова, еще и более глубокие его слои. Характеризуется ожог данной степени проявлениями в виде отечности и покраснения, кроме того, появляются также заполненные жидкостью прозрачного цвета пузырьки.

1 степень. Поражению подвергается только верхний слой кожного покрова. В числе основных проявлений, которые сопутствуют данному виду ожога, выделяют незначительный в выраженности отек и покраснение кожи. Помимо этого также в области поражения возникают легкие болезненные ощущения.

Первая помощь при химических ожогах

При оказании помощи необходимо немедленно удалить обрывки одежды, пропитанные химическим веществом, а его остатки на теле нейтрализовать. Кожу обильно промывают струей проточной воды в течение 10 — 15 минут. Если помощь оказывается с некоторым опозданием, продолжительность промывания следует увеличить до 30 — 40 минут. Избавляться от воздействующего химического вещества при помощи салфеток или ватных тампонов, смоченных водой, недопустимо! При усилении жжения после проведенного промывания пораженного участка следует вновь его промыть в течение 5 — 10 минут. Эффективность первой помощи оценивают по исчезновению характерного запаха химического вещества или по изменению цвета лакмусовой бумаги. В качестве нейтрализаторов применяют: при ожогах едкими щелочами — 2–процентный раствор уксусной или лимонной кислоты, кислотами — 5 — 10–процентный раствор пищевой соды (2,5 стакана воды + 1 чайная ложка соды) или мыльной воды, цианистыми соединениями — раствор перманганата калия, фтористым водородом — сульфат магния в большом количестве. В завершение на область химического поражения накладывается свободная (несдавливающая) повязка из сухой чистой ткани или из бинта. При ожогах фосфором сначала необходимо потушить пламя, затем пинцетом удалить его частички и обработать 5–процентным раствором медного купороса. Мази применять не следует из–за вероятности фиксации и всасывания фосфора. Пострадавшему следует принять обезболивающее средство и незамедлительно обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Нередко возникает необходимость госпитализации в хирургическое или ожоговое отделение, а при явлениях общего отравления — в отделение токсикологии.

Химический ожог глаз

Химический ожог глаза всегда считается тяжелой ситуацией с точки зрения лечения в офтальмологии. Все зависит от степени поражения, от агента, от глубины проникновения. Такой ожог может иногда привести не просто к ослаблению зрения, а даже к полной его потере.

Химический ожог глаза кислотой самый «легкий» в лечении по сравнению с другими видами агентов.

Химический ожог глаза щелочью сложен в лечении тем, что вызывает гидролиз самой структуры белка, что разрушает клетки и может быстро привести к влажному некрозу. Это способно затронуть внутриглазную жидкость и значительно повысить внутриглазное давление.

После попадания химического вещества в глаз первым делом необходимо немедленно, в течение нескольких секунд начать промывание глаз водой. На производстве должны быть предусмотрены специальные устройства для промывания глаз. Если несчастный случай произошел дома, начните промывать глаз незамедлительно и подготовьтесь к транспортировке пострадавшего в ближайшую поликлинику, глазную больницу или травматологический пункт.

Удобный способ для промывания глаз в домашних условиях заключается в следующем. Пациент держит голову над раковиной промываемым глазом кверху, а помогающий ему льет водопроводную холодную воду из стакана или кружки. Важно, чтобы веки при промывании аккуратно поддерживали в открытом состоянии. Это делается с целью полного вымывания повреждающего вещества из конъюнктивальной полости, поскольку в сводах конъюнктивы оно может задержаться. Для раскрытия век удобно воспользоваться сухим носовым платком или полотенцем, поскольку влажные веки выскальзывают из пальцев. Продолжайте обильно промывать пораженный глаз(а) в течение примерно 20 минут.

Нужно срочно обращаться к специалисту, лучше вызывать Скорую помощь!