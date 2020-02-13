Newsweek: Что происходит с телом человека после заражения COVID-19?

Ученые наблюдали за 138 пациентами в Китае, чтобы определить этапы заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Более тысячи человек погибли и 45 тысяч заболели из-за нового коронавируса, вспышка которого началась в Китае в конце прошлого года. Что же именно происходит с человеческим телом, когда в него проникает плохо изученный возбудитель болезней, которого недавно назвали COVID-19?

Newsweek напоминает, что вирус привлек к себе внимание ведомств в сфере здравоохранения, когда от него начали страдать работники открытого рынка в китайском городе Ухань. С того времени эксперты постоянно занимаются изучением его свойств. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, которая объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за COVID-19, вирус похож на другие респираторные заболевания. Он может вызвать легкие симптомы, такие как насморк, боль в горле, кашель и лихорадку. Но в серьезных случаях возникает воспаление легких и проблемы с дыханием.

«Еще реже болезнь может привести к фатальным последствиям», - пояснили в органе ООН.

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В исследовании, опубликованном в журнале JAMA на прошлой неделе, группа ученых пролила свет на то, как новый член семейства коронавирусов влияет на людей, опираясь на оценки состояния 138 пациентов, у которых из-за COVID-19 началось воспаление легких. Все эти люди проходили лечение в госпитале Университета Уханя. Хоть вирус распространился на 25 стран, все кроме двух смертей от него произошли на территории Китая. В основном летальные случаи фиксировали в провинции Хубэй. Из всех пациентов, за которыми наблюдали ученые, шестеро умерли. Остальные находились в больнице до третьего февраля.

Возраст пациентов в среднем составил 56 лет. У большинства из них наблюдалось повышение температуры, они чувствовать слабость и страдали от сухого кашля. Некоторые из них испытывали боль в мышцах и одышку. Редко наблюдалась головная боль, головокружение, боль в животе, диарея и тошнота.

В среднем проходило пять дней между появлением первых симптомов и началом проблем с дыханием. Через семь дней пациентов отправляли в больницу. Через восемь дней у пациентов выявляли острый респираторный дистресс-синдром – проблема с легкими, которая лишает органы кислорода.

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На рентгеновских снимках легких всех пациентов видны пятна теней или то, что называют симптомом «матового стекла». Он описывает, какой вид на снимках имеют истощенные легкие людей. В среднем пациенты проводят в больнице 10 дней. Поскольку пока не существует лекарств для борьбы с COVID-19, медики просто пытаются смягчить симптомы пациентов. Из 36 пациентов, за которыми велось наблюдение и чье состояние было настолько тяжелым, что их перевели в отделение интенсивной терапии, большинство были мужчинами старшего возраста (в среднем 66 лет). Они страдали от других проблем, которые создавали осложнения: от повышенного кровяного давления, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.

«Это означает, что возраст и коморбидность могут быть факторами риска, которые приводят к плохим последствиям», - считают авторы исследования.

Команда ученых также обнаружила, что мужчины и женщины одинаково попадали в отделение интенсивной терапии, что опровергает предыдущие сообщения о большей склонности мужчин к возникновению серьезных осложнений. Ученые объяснили, что первые выводы, вероятно, были продиктованы тем, что первые зараженные COVID-19 в основном были работниками рынка мужского пола. И данные о них были единственными доступными на то время. Это также демонстрирует, как быстро понимание болезни развивается.

Ученые работают над вакциной против COVID-19. Но вряд ли она появится достаточно быстро, чтобы помочь побороть нынешнюю эпидемию. Чтобы не допустить распространения болезни, Центр контроля и профилактики заболеваний США попросил граждан соблюдать меры, традиционные для борьбы с респираторными вирусами.

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В частности, эксперты советуют регулярно мыть руки с мылом в течение как минимум 20 секунд, особенно после туалета, перед едой и после кашля, чихания или сморкании носа. Во время кашля или чихания необходимо прикрывать рот платком или локтем. Использованную салфетку нужно немедленно выбросить. Больным американские эксперты советуют оставаться дома. А здоровым – избегать контакта с больными. Все предметы и поверхности должны быть часто помыты и дезинфицированны с помощью спрея или салфеток.