В ВОЗ рассказали, когда появятся лекарства от коронавируса COVID-19

Глава организации призвал медиков пока что пользоваться теми средствами, которые уже доступны.

Первая вакцина, способная бороться против смертельного коронавируса из Китая, появится в мире примерно через 18 месяцев. Такой прогноз дали в Всемирной организации здравоохранения.

«Поэтому нам нужно сегодня делать все возможное, используя доступное оружие»», - цитирует Reuters слова главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейеса. Свое заявление он сделал сегодня в Женеве.

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Он подчеркнул, что вирус с сегодняшнего дня получил название COVID-19, чтобы избежать неправильного «клеймования» других возбудителей. По словам главы ВОЗ, любые другие названия вируса будут неточными.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая. По состоянию на сегодняшнее утро, по данным китайских властей, в КНР количество жертв пневмонии, вызванной новым коронавирусом, составила 1017 человек. Подтверждено 42 тыс. 708 случаев заболеваний, 3 тыс. 998 человек выздоровели. Также сегодня, 11 февраля, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине пять человек проверяют на инфицирование коронавирусом, в основном это лица, которые приехали из Китая.