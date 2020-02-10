В Китае допустили, что коронавирус может передаваться через воздух

Однако, другие китайские чиновники и эксперты отмечают, что пока нет доказательств в пользу такого утверждения.

Чиновники в сфере здравоохранения в Китае спорят о способности нового смертельного коронавируса распространяться через воздух. При этом один эксперт допустил, что «теоретически» 2019-nCoV способен на это.

Как пишет Newsweek, заместитель директора Бюро общественных дел Шанхая Дзен Кун сказал прессе во время брифинга, что вирус может распространяться прямым образом при контакте с инфицированным человеком. Вместе с тем, он допустил, что новый член широкой семьи коронавирусов, в которую входят разные виды от обычного возбудителя застуды до SARS, может передаваться воздушно-капельным путем.

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«Передача воздушно-капельным путем означает, что вирус сочетается с капельками влаги в воздухе, формируя аэрозоли. И вдыхание таких смесей приводит к заражению», - сказал Дзен Кун.

В целом такой тип возбудителей болезней способен находиться в воздухе достаточно длительное время. Только несколько видов способны распространяться таким образом, в частности, туберкулез и корь.

Дзен Кун посоветовал гражданам понимать потенциальную угрозу распространения вируса во время семейных сборов. В свою очередь, медицинский директор Клинического центра общественного здоровья Шанхая Шэнь Юн Иньчжон сказал, что 2019-nCoV «теоретически» может распространяться воздушно-капельных путем. Однако, он подчеркнул, что нужно провести дополнительные исследования, чтобы доказать это.

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Утверждение о возможностях коронавируса поставил под сомнение исследователь Фень Лудзяо из китайского Центра контроля и профилактики болезней. Он сказал прессе, что нет никаких доказательств способности вируса передаваться через воздух. По его словам, наиболее вероятный способ передачи – это прямой контакт, когда кто-то вдыхает воздух вблизи больного человека, который кашляет или чихает. Однако, это нельзя назвать передачей воздушно-капельным путем. Также ученый добавил, что вряд ли вирус способен передаваться через фрукты и овощи. Фень посоветовал обществу проветривать помещение минимум дважды в день, чтобы сократить шансы распространения вируса.