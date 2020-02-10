В Британии из-за обнаружения коронавируса у врача пришлось закрыть больницу

Заболевший мужчина подхватил вирус в Сингапуре.

В британском Брайтоне пришлось временно закрыть одну из местных больниц после того, как один из ее сотрудников дал положительный результат на наличие коронавируса.

Как сообщает BBC, ранее врач контактировал с одним из британцев, у которого обнаружили новый коронавирус. Всего по стране таких случаев восемь.

Ранее заболевший мужчина из Брайтона побывал в Сингапуре, где и подхватил вирус. После этого он посещал горнолыжный курорт во Франции. Диагноз у него установили в Брайтоне, а лечат его в одной из лондонских больниц.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз уже эвакуировал из китайского города Ухань 558 человек, включая 447 граждан ЕС.

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О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса.

По состоянию на утро 10 февраля общее количество инфицированных коронавирусом нового типа на территории Китая достигло 40 171 лица. Количество погибших возросло до 910 человек.